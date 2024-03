Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu voterà oggi una risoluzione per un "cessate il fuoco immediato e duraturo" nella guerra tra Israele e Hamas

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato questa mattina a Tel Aviv, in Israele, per l’ultima tappa del suo sesto viaggio nella regione dall’inizio della guerra. Blinken ha dichiarato che nell’incontro in programma con il Primo Ministro Benjamin Netanyahu e il suo Gabinetto di Guerra condividerà le alternative all’attacco di terra di Israele alla città di Rafah. Ieri Blinken e i leader arabi hanno discusso degli sforzi per un cessate il fuoco e delle idee per il futuro postbellico di Gaza. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite voterà oggi una risoluzione sponsorizzata dagli Stati Uniti che dichiara “l’imperativo di un cessate il fuoco immediato e duraturo” nella guerra tra Israele e Hamas.

