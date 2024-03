Tra le vittime ci sono 3 bambini e 3 donne. Uno dei feriti è in condizioni critiche

Non si fermano i bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza, mentre gli Stati Uniti hanno chiesto di votare su una risoluzione delle Nazioni Unite nella quale si dichiara che “un cessate il fuoco immediato e prolungato” nella guerra tra Israele e Hamas è “imperativo” per proteggere i civili e consentire gli aiuti umanitari. Almeno otto persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite a causa di un raid delle forze di Tel Aviv contro una casa della città di Al-Nasr, a nordest di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Tra le vittime ci sono 3 bambini e 3 donne. Uno dei feriti è in condizioni critiche.

