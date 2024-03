Fanno discutere le immagini pubblicate su Instagram dalla sua fotografa ufficiale, Soazig de la Moissonnière

Fanno discutere in Francia le foto di Emmanuel Macron pubblicate su Instagram dalla sua fotografa ufficiale, Soazig de la Moissonnière, in cui il presidente francese fa pugilato. Le immagini sono in bianco e nero. Sui social gli utenti hanno paragonato Macron nelle foto a Rocky Balboa, mentre altri si sono concentrati sulla tempistica della pubblicazione, in un momento in cui Macron ha invitato l’Europa a intensificare la sua risposta alla Russia nell’ambito della guerra contro l’Ucraina. Il Guardian, che al dibattito sulle foto dedica un articolo in homepage, evidenzia alcuni commenti negativi emersi da parte della deputata francese dei Verdi Sandrine Rousseau, che ha parlato di “sconfitta per il progressismo” e “povertà di comunicazione politica”, nonché del quotidiano di centro-sinistra Libération, sulle cui pagine il giornalista Jonathan Bouchet-Petersen ha parlato di “scelta comunicativa piuttosto sconcertante”.

Le foto fanno “parte della virilità neo-populista di cui sono ghiotti alcuni leader di oggi, a partire dal maestro del genere (finora) Vladimir Putin”, ha scritto su X Éric Anceau, professore di storia all’Università della Lorena, alludendo al fatto che in passato Putin è stato fotografato mentre pescava, sparava e cavalcava a torso nudo, nonché mentre giocava a hockey su ghiaccio o sconfiggeva i suoi avversari a judo, o ancora mentre era su carri armati e sottomarini. In un’intervista dell’anno scorso a Paris Match, Brigitte Macron aveva rivelato che il presidente francese fa boxe due volte a settimana. In passato, ricorda il Guardian, aveva posato con guantoni da boxe per promuovere l’allenamento in vista delle Olimpiadi di Parigi.

