Le fiamme in una comunità di anziani sono state messe sotto controllo in un paio d'ore. Nessun ferito

Un violento incendio ha distrutto una clubhouse in una grande comunità di anziani in un sobborgo di North Wales, un comune a nord di Philadelphia, in Pennsylvania negli Stati Uniti. Le fiamme sono divampate quasi all’alba, intorno alle 5.30, e sono state messe sotto controllo nel giro di un paio di ore. L’incendio ha sparso un denso fumo nero in tutta la comunità e ha mandato fiamme verso il cielo. La clubhouse era una parte vitale della comunità, che conta centinaia di residenti. Ospita numerose attività ed era il luogo in cui i residenti votavano alle elezioni. L’edificio era chiuso e apparentemente vuoto quando è scoppiato l’incendio. La causa dell’incendio resta sotto inchiesta.

