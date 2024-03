Le immagini dell'incidente a Norwich sono diventate virali

Una Ferrari rossa perde il controllo e finisce contro una rastrelliera per le bici terminando la sua corsa sul marciapiede opposto. È successo il 17 marzo in centro a Norwich, città inglese a nord-est di Londra. Le immagini dell’incidente, riprese dalle videocamere di sicurezza della zona, sono diventate in pochi giorni virali.

