La relatrice speciale dell'Onu: "Il termine 'genocidio' è giusto"

“Come è stato ampiamente dimostrato, Israele pratica l’apartheid nei confronti del popolo palestinese“. Lo ha dichiarato la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati Francesca Albanese a margine della presentazione del suo libro ‘J’accuse‘ nella biblioteca del Senato. “Ma l’apartheid non è un’eccezione, storicamente. Il Sudafrica ci ha dato la parola, ma l’apartheid è il modo in cui il colonialismo di insediamento si struttura. Un popolo che toglie risorse e terreno a un altro popolo trasferendoci i propri cittadini. Storicamente questo fenomeno si è spento, ma non in Palestina. Questo non significa negare il diritto degli israeliani di vivere in quella terra, però non possono vivere da suprematisti”, ha aggiunto Albanese. “La parola genocidio ha fondamento? Assolutamente sì. Io sono stata molto reticente all’inizio a utilizzarla, l’ho fatto quasi in coda ad altri colleghi relatori speciali che mi hanno incoraggiato a studiare, a capire perché questo termine è giusto” ha concluso.

