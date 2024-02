Il ministro degli Esteri Katz aveva in passato chiesto al segretario generale Onu, Antonio Guterres, di rimuoverla dal suo incarico

I ministri degli Esteri e dell’Interno israeliani, Israel Katz e Moshe Arbel, hanno annunciato che l’italiana Francesca Albanese, relatrice speciale Onu sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati, non potrà entrare in Israele o nei territori palestinesi. Ne dà notizia il giornalista dell’emittente israeliana Kan, Amichai Stein, spiegando che la decisione è stata presa dopo che Albanese ha affermato che le vittime del massacro del 7 ottobre non sono state uccise a causa della loro fede ebraica, ma in risposta all’oppressione israeliana. Il ministro degli Esteri Katz aveva già criticato pubblicamente le affermazioni di Albanese chiedendo al segretario generale Onu, Antonio Guterres, di rimuoverla dal suo incarico.

