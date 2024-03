Il premier uscente: "Sono orgoglioso di aver reso il Paese più equo e moderno"

Il premier irlandese Leo Varadkar ha annunciato oggi le proprie dimissioni da capo del governo e leader del partito conservatore Fine Gael, spiegando che saranno effettive non appena verrà scelto il suo successore. Il premier ha spiegato che le sue ragioni sono “sia personali che politiche”. “Sono orgoglioso di aver reso il Paese più equo e moderno”, ha dichiarato il Taoiseach in una breve conferenza stampa a Dublino.

Il premier uscente ha rivestito questo ruolo in Irlanda per due mandati, dal giugno 2017 a giugno 2020 e di nuovo dal dicembre 2020. Varadkar, la cui madre è irlandese e il padre indiano, quando è stato eletto per la prima volta è stato il leader più giovane della storia del Paese e il primo primo ministro irlandese apertamente gay.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata