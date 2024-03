I quotidiani britannici ricostruiscono l'assurda vicenda per la quale ieri sera il Re è stato dato per morto

La notizia è stata diffusa dai media russi lunedì pomeriggio: “Re Carlo III è morto”. Però, non lo era. Secondo i media britannici, in particolare il The Guardian, la notizia si è diffusa in un baleno sui media russi senza che nessuno la verificasse. Sarebbe comparsa, dice ancora il Guardian, su un canale Telegram utilizzato da Vedomosti, un tempo il più rispettato giornale economico russo. C’era una foto di Carlo in uniforme militare da cerimonia e una didascalia stringata: “Il re britannico Carlo III è morto”.

Non c’è stato alcun annuncio della BBC o dichiarazione pubblica da parte di Buckingham Palace.

A quel punto, dice ancora il Guardian, la notizia però era già arrivata anche in Ucraina, dove era stata ripresa da un’importante emittente televisiva. Alla fine, la notizia ‘corretta’ è arrivata dall’agenzia di stampa statale russa Tass: “Re Carlo III continua a svolgere i suoi compiti ufficiali e a partecipare a impegni privati”.

