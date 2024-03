Il sovrano del Regno Unito: "Toccato dai vostri auguri per la mia salute"

Re Carlo III ha parlato in un videomessaggio in occasione del 75° anniversario del Commonwealth. Il sovrano del Regno Unito non ha partecipato alla cerimonia nell’Abbazia di Westminster, costretto al riposo dopo i recenti problemi di salute. Per il monarca, infatti, si tratta del primo discorso alla Nazione dopo la diagnosi del cancro. “Il 75° anniversario del Commonwealth è un momento per riflettere sullo straordinario viaggio che la nostra famiglia unica di Nazioni libere e indipendenti ha compiuto dal 1949”, ha detto Carlo III. “Avendo recentemente festeggiato il mio 75° compleanno, mi riscalda il cuore riflettere sul modo in cui il Commonwealth è stato una costante nella mia vita, una preziosa fonte di forza, ispirazione e orgoglio. Nelle ultime settimane, sono stato profondamente toccato dai vostri meravigliosi e gentili auguri per la mia salute e, in cambio, posso solo continuare a servirvi, al meglio delle mie capacità, in tutto il Commonwealth”, ha aggiunto. “La mia fiducia nei nostri sforzi comuni e nel potenziale del nostro popolo rimane sicura e forte come lo è sempre stata. Non ho dubbi che continueremo a sostenerci a vicenda in tutto il Commonwealth mentre, insieme, continuiamo questo viaggio vitale”.

