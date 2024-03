Si tratterebbe della prima volta che la Principessa del Galles è stata vista in pubblico dopo l'operazione

Kate Middleton sarebbe stata avvistata nel weekend “felice in salute e rilassata” in un negozio di Windsor in compagnia del marito William a circa un miglio dal loro cottage nella cittadina inglese. Lo riporta il Daily Mail.

Si tratterebbe della prima volta che la Principessa del Galles è stata vista in pubblico da quando è stata sottoposta a un intervento chirurgico addominale programmato lo scorso gennaio. “Dopo tutte le voci che circolavano sono rimasto sbalordito nel vederla”, ha detto un testimone oculare al Sun.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata