L'ex presidente americano durante un suo comizio in Ohio

Donald Trump ha assicurato ai suoi elettori che se non vincerà ci sarà “un bagno di sangue”. Il tycoon lo ha detto durante un suo comizio a Vandalia, in Ohio. “Se non verrò eletto sarà un bagno di sangue per l’intero Paese, questo sarà il minimo. Ricordatevelo, il 5 novembre credo che sarà la data più importante nella storia del nostro Paese. Ne sono convinto”, ha affermato il politico repubblicano in corsa per la carica di prossimo presidente degli Stati Uniti.

