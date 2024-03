L'ex presidente americano durante un comizio in Ohio: "Biden incompetente, peggior presidente di sempre"

Donald Trump è salito sul palco durante un suo comizio a Vandalia, in Ohio. “Se non sarò rieletto sarà un bagno di sangue per il Paese”, ha affermato il tycoon.

“Joe Biden è una minaccia alla nostra democrazia perché è un incompetente. E’ il peggior presidente che abbiamo avuto” nella storia degli Stati Uniti. “E’ un disastro. I dieci peggiori presidenti del nostro Paese messi insieme non hanno fatto i danni che questo incompetente ha fatto da solo”, ha aggiunto l’ex presidente americano.

Trump: “In alcuni casi migranti non sono persone, sono animali”

“Queste persone in alcuni casi non sono persone, ma non posso dirlo perché quelli della sinistra radicale dicono che è una cosa che non si può dire. Sono animali”, ha detto il 77enne di New York,

Trump: “Condannati per fatti 6 gennaio sono degli ostaggi”

Le persone condannate per l’assalto al Congresso degli Stati Uniti lo scorso 6 gennaio sono “degli ostaggi” e dei “patrioti”. “Ci occuperemo di loro il primo giorno che torneremo alla Casa Bianca”, ha dichiarato il tycoon.

Biden: “Trump si inchina davanti a Putin”

Non si è fatta attendere più di tanto la risposta di Biden. “Viviamo in un momento senza precedenti nella democrazia, un momento senza precedenti nella storia. La democrazia e la libertà sono letteralmente sotto attacco. Putin è in marcia in Europa. Il mio predecessore si inchina davanti a lui e gli dice: fai quello che diavolo vuoi”, ha detto il presidente Usa durante l’annuale cena del Gridiron Club.

Biden: “Due candidati, uno vecchio e inadatto… l’altro sono io”

“La grande notizia di questa settimana, è stata che due candidati si sono aggiudicati la nomina a presidente del loro partito. Ma uno era troppo vecchio, troppo inadatto mentalmente per il lavoro. L’altro sono io”, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. “Pensa di correre contro Barack Obama, questo è quello che ha detto”.

