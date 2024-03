I manifestanti chiedono il riascio degli ostaggi e nuove elezioni

Scontri a Tel Aviv tra la polizia e i manifestanti scesi in piazza per protestare contro il premier Benjamin Netanyahu per il modo in cui sta gestendo la guerra nella Striscia di Gaza. A migliaia sono scesi in piazza per chiedere il cessate il fuoco e l’immediato rilascio degli ostaggi ancora in vita che sono nelle mani di Hamas dallo scorso 7 ottobre. Nel corso delle proteste, alcuni manifestanti – che stavano bloccando la strada principale della città – si sono scontrati con la polizia, che ha utilizzato gli idranti per disperdere la folla.

