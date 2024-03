La zona della moschea al-Aqsa era blindata per ragioni di sicurezza, ma non si sono registrati incidenti

Migliaia di musulmani si sono radunati nel primo venerdì di preghiera dall’inizio del Ramadan di fronte alla moschea di al-Aqsa a Gerusalemme. La zona era blindata per motivi di sicurezza legati alle tensioni tra israeliani e palestinesi, acuita dal conflitto a Gaza, ma non si sono registrati incidenti. Hamas aveva esortato i palestinesi ad andare in massa ad al-Aqsa, violando le restrizioni imposte dal governo israeliano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata