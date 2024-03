Nathan Wade era finito nelle polemiche per aver avuto una relazione con la procuratrice capo Fani Willis

Nathan Wade, il procuratore speciale a capo del team dell’accusa nel procedimento a carico dell’ex presidente Donald Trump e di altri co-imputati per la tentata sovversione delle elezioni 2020 in Georgia, si è dimesso. Lo riferisce la Cnn. Il magistrato era finito nelle polemiche in quanto aveva avuto una relazione con la procuratrice capo della Georgia, Fani Willis, che lo ha nominato per istruire il caso contro il tycoon. Poche ore prima delle sue dimissioni, il giudice della Contea di Fulton, Scott McAfee, aveva stabilito che Willis poteva proseguire nel coordinare la causa contro Trump a patto che rimuovesse Wade dal suo ruolo. Aveva affermato di non ritenere che la relazione tra i due costituisca un conflitto di interessi, però da questa avrebbe potuto derivare “una parvenza di scorrettezza” in grado di inficiare sull’accusa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata