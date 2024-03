Il campo improvvisato ospita profughi da tutta la Striscia

Migliaia di palestinesi che hanno lasciato le loro case per il conflitto tra Israele e Hamas a Gaza vivono in una tendopoli allestita sulla costa a Muwasi, nel sud della Striscia. Un milione e 300 mila persone si sono spostate nella parte meridionale dell’enclave e ora si teme per una operazione militare dell’Idf a Rafah, l’ultimo bastione ancora completamente in mano al movimento armato che governa Gaza.

