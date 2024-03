Il ministro degli Esteri: "Aiutiamo Kiev a difendersi, diverso da fare la guerra alla Russia"

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha parlato dell’ipotesi di invio di truppe occidentali in Ucraina? Antonio Tajani chiude la porta per quanto riguarda l’Italia. “Io la escludo, perché noi vogliamo la pace. Non vogliamo fare la guerra con la Russia, l’abbiamo sempre detto. Noi non ci pensiamo per niente a mandare truppe italiane a combattere contro l’esercito russo. Noi vogliamo la pace rispettando il diritto internazionale. Noi aiutiamo l’Ucraina a difendersi, che è molto diverso dal fare la guerra alla Russia”. Queste le parole del vicepremier e ministro degli Esteri, a ‘Prima di domani’ su Retequattro.

“Abbiamo posto troppi limiti al nostro vocabolario”, ha aggiunto ancora il presidente francese, sottolineando che chi impone “limiti” al sostegno all’Ucraina “sceglie la sconfitta”. “Noi non facciamo la guerra alla Russia e al popolo russo” ma “siamo accanto all’Ucrania” perché “non c’è sicurezza per i francesi se non c’è pace là”.

