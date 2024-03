Un incontro che arriva nel pieno del conflitto a Gaza

Il primo ministro olandese Mark Rutte è stato ricevuto dal premier israeliano Benjamin Netanyahu a Gerusalemme. Un incontro che arriva nel pieno del conflitto a Gaza e con le trattative per un cessate il fuoco con Hamas in stallo. Netanyahu ha sottolineato a Rutte che per Israele l’azione a Gaza contro i miliziani del movimento armato palestinese “è necessaria” per ragigungere gli obiettivi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata