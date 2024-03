La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 157. Prende il via a Il Cairo un nuovo ciclo di negoziati per raggiungere un accordo. Hamas conferma le sue richieste: “Subito il cessate il fuoco e Israele si ritiri da Gaza”. Intanto Biden diffonde un messaggio in occasione dell’inizio del Ramadan: “Sofferenze terribili per palestinesi”. In precedenza il presidente americano aveva attaccato duramente il premier israeliano Netanyahu: “Sta facendo più male che bene al suo Paese” per come gestisce il conflitto. Guerres (Onu): “A Gaza punizione collettiva contro i palestinesi, ora basta”. Dallo Yemen gli Houthi avvertono il nostro Paese: “Non attacchiamo l’Italia in quanto tale, ma se intralcia la nostra azione non ci lascia altra scelta”.

Cnn, per gli Usa operazione a Rafah non è imminente

L’amministrazione Biden ritiene che la temuta operazione israeliana a Rafah non sia imminente. Lo riporta la Cnn, citando due funzionari americani. Durante la sua visita a Washington, ricorda la Cnn, il membro del gabinetto di guerra israeliano Benny Gantz aveva avvertito che se l’accordo sul rilascio degli ostaggi non fosse stato raggiunto entro il Ramadan, Israele sarebbe passato alla fase successiva, lanciando la sua operazione su Rafah.

Famiglie ostaggi a sessione CS Onu su violenze sessuali Hamas

Alcune famiglie degli ostaggi israeliani e il ministro degli Esteri Israel Katz sono in viaggio verso New York, dove parteciperanno alla sessione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu sulle violenze sessuali perpetrate da Hamas durante gli attacchi del 7 ottobre. Lo riferisce il Times of Israel. Nella sessione, che si terrà oggi, verrà discusso il rapporto diffuso la scorsa settimana dall’inviata dell’Onu per i crimini sessuali, Pramila Patten. La sessione è stata richiesta da Usa, Francia e Regno Unito.

Nave Open Arms con aiuti per Gaza ancora ferma a Cipro

La nave Open Arms, che sarebbe docuta salpare domenica con un carico di aiuti per Gaza, è ancora ferma a Cipro. Lo hanno riferito i responsabili della Ong alla Bbc.”La situazione è fluida e in rapida evoluzione”, hanno detto i responsabili di Open Arms, che dovrebbe trasportare 200 tonnellate di viveri nella Striscia, compresi riso, farina, carne e pesce forniti dall’organizzazione Usa World Central Kitchen (Wck).