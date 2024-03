La deflagrazione potrebbe essere dovuta a una fuga di gas

È di un morto e 22 feriti in Cina il bilancio di un’esplosione avvenuta nella prima mattinata locale di mercoledì in un edificio nella città di Sanhe, nel nord del Paese, che si trova a circa un’ora di macchina a ovest di Pechino. La deflagrazione, che si sospetta sia stata dovuta a una fuga di gas, si è verificata in un negozio di pollo fritto. La polizia ha isolato le strade fino a un chilometro di distanza dall’esplosione, come hanno potuto constatare i reporter di Associated Press, e ha indirizzato le persone lontano.

