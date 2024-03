La principessa del Galles si scusa: "Come molti fotografi dilettanti anch'io sperimento l'editing"

La principessa del Galles, Kate Middleton, si è scusata sui social per la pubblicazione della sua prima foto dopo l’intervento subito all’addome che la mostrava circondata dai tre figli in occasione della Festa della mamma che nel Regno Unito si celebrava ieri. Lo scatto era poi stato ritirato dalle più importanti agenzia di stampa che sospettavano fosse stato manipolato. “Come molti fotografi dilettanti, occasionalmente sperimento l’editing“, ha affermato Kate. “Volevo esprimere le mie scuse per l’eventuale confusione causata dalla fotografia di famiglia che abbiamo condiviso ieri. Spero che tutti coloro che hanno festeggiato abbiano passato una felice festa della mamma“.

Secondo gli esperti dei social media, la fotografia è stata “ritoccata” e presenta diverse anomalie:

1. Sembra che la mano sinistra di Charlotte sia stata copiata da un’altra immagine poiché c’è uno spazio vuoto dove dovrebbe esserci la sua manica;

2. La cerniera di Kate sembra essere disallineata sulla foto poiché la parte superiore è più a sinistra e appare significativamente più leggera del resto della foto;

3. I capelli di Charlotte sembrano terminare bruscamente sulla sua spalla destra, mentre i capelli a sinistra continuino per qualche centimetro;

4. L’angolo della gonna di Charlotte è stato segnalato come un altro “errore da ritocco” dagli investigatori dei social media; 5. Il ginocchio destro di Charlotte appare “levigato”;

6. Il motivo del maglione Louis appare interrotto sul braccio destro;

7. Il pollice della mano destra di Louis appare sfocato contro i pantaloni;

8. Il mignolo della mano destra di Lous sembra ritoccato;

9. Il bordo del maglione del braccio destro di Archie sembra artificiale;

10. La mano destra di Kate: la mano è sfocata, ma il maglione non è sfocato;

11. I capelli di Kate appaiono sfocati sulla destra, ma il maglione non è sfocato;

12. La parte destra dei capelli di Charlotte cade in modo innaturale sulla spalla.

