Sono 1,8 miliardi i musulmani nel mondo. C'è attesa per capire cosa accarà considerata la guerra a Gaza

I funzionari hanno visto la Luna crescente domenica sera in Arabia Saudita, sede dei siti più sacri dell’Islam, che segna l’inizio del mese sacro di digiuno del ramadan per molti degli 1,8 miliardi di musulmani del mondo. Il mese sacro, che vede gli osservanti astenersi da cibo e acqua dall’alba al tramonto, segna un periodo di riflessione religiosa, di riunioni familiari e di donazioni in tutto il mondo musulmano. Vedere la luna domenica sera significa che lunedì è il primo giorno di digiuno.

La televisione di Stato saudita ha riferito che le autorità del Paese hanno visto la luna crescente. Tuttavia, alcuni Paesi asiatici, come l’Australia, il Brunei, l’Indonesia, la Malesia e Singapore, inizieranno il ramadan martedì dopo non aver visto la luna crescente. Il ramadan di quest’anno arriva mentre il Medio Oriente è infiammato dalla guerra in corso di Israele contro Hamas nella Striscia di Gaza. Ciò ha sollevato il timore che il conflitto possa scatenare disordini ben oltre gli attuali confini della guerra.

Cos’è il ramadan

Il ramadan si basa su un calendario lunare e le metodologie di avvistamento della luna variano spesso tra i Paesi, il che significa che alcune nazioni dichiarano l’inizio del mese prima o dopo. Tuttavia, molte nazioni del Medio Oriente a maggioranza sunnita seguono l’esempio dell’Arabia Saudita, patria della Mecca e della sua Kaaba a forma di cubo verso cui i musulmani pregano cinque volte al giorno. In Iran, che si considera il leader mondiale della minoranza sciita dell’Islam, le autorità iniziano il ramadan un giorno dopo i sunniti. Durante il ramadan, gli osservanti rompono il digiuno con un dattero e acqua, secondo la tradizione del profeta Maometto. Poi consumano un “iftar”, ovvero un pasto abbondante.

La guerra a Gaza durante il ramadan

Il ramadan è il nono mese del calendario lunare islamico; il mese segue le stagioni e i mesi del calendario gregoriano. I musulmani cercano di evitare i conflitti e di concentrarsi su atti di carità durante il mese sacro. Tuttavia, la guerra nella Striscia di Gaza incombe sul ramadan di quest’anno per molti musulmani. La guerra è iniziata il 7 ottobre con l’attacco di Hamas a Israele, che ha ucciso circa 1.200 persone e ne ha prese in ostaggio altre 250. Israele ha risposto con una guerra dura che ha preso di mira la Striscia di Gaza e che finora ha visto l’uccisione di oltre 30.000 palestinesi e un intenso assedio dell’enclave cui sono stati tagliati l’elettricità, il cibo e l’acqua.

Gli Stati Uniti hanno esercitato pressioni su Israele, che fa affidamento sul supporto militare americano, affinché permetta l’ingresso di più cibo all’inizio del ramadan. Inoltre, hanno in programma un corridoio marittimo con altri partner. La guerra, così come le restrizioni israeliane alla preghiera dei musulmani nella Moschea di Al-Aqsa di Gerusalemme, il terzo sito più sacro dell’Islam, potrebbero infiammare ulteriormente la rabbia dei militanti. Il sito è noto anche come Monte del Tempio, che gli ebrei considerano il loro luogo più sacro. Anche il gruppo dello Stato Islamico, che un tempo deteneva un califfato autodefinito in tutto il territorio dell’Iraq e della Siria, ha lanciato attacchi in occasione del ramadan. Sebbene ora sia diviso, il gruppo ha cercato di capitalizzare la guerra tra Israele e Hamas per aumentare il proprio profilo.

