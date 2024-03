Il presidente americano: "Continueremo a lavorare per cessate il fuoco immediato"

Il presidente americano, Joe Biden, richiama l’attenzione sulle “sofferenze terribili” dei palestinesi di Gaza nel suo messaggio ai musulmani degli Stati Uniti in occasione dell’inizio del Ramadan, il mese sacro dell’Islam. “Il mese sacro è un momento di riflessione e rinnovamento. Quest’anno arriva in un momento di immenso dolore. La guerra a Gaza ha inflitto terribili sofferenze al popolo palestinese. Sono stati uccisi più di 30.000 palestinesi, la maggior parte dei quali civili, tra cui migliaia di bambini. Alcuni sono familiari di musulmani americani, che oggi soffrono profondamente i loro cari perduti. Quasi due milioni di palestinesi sono stati sfollati a causa della guerra; molti hanno urgente bisogno di cibo, acqua, medicine e riparo. Mentre i musulmani si riuniranno in tutto il mondo nei prossimi giorni e settimane per rompere il digiuno, la sofferenza del popolo palestinese sarà al centro della mente di molti. È una cosa prioritaria per me”, ha affermato il leader della Casa Bianca. “Jill e io estendiamo i nostri migliori auguri e preghiere ai musulmani in tutto il nostro Paese e in tutto il mondo”, afferma il presidente. Gli Stati Uniti, prosegue Biden, “continueranno a guidare gli sforzi internazionali per fornire maggiore assistenza umanitaria a Gaza via terra, aria e mare. All’inizio di questa settimana, ho ordinato ai nostri militari di condurre una missione di emergenza per stabilire un molo temporaneo sulla costa di Gaza che possa ricevere grandi spedizioni di aiuti. Stiamo effettuando lanci di aiuti, in coordinamento con i nostri partner internazionali, inclusa la Giordania. E continueremo a lavorare con Israele per espandere le consegne via terra, insistendo affinché esso faciliti più rotte e apra più valichi per portare più aiuti a più persone”. E aggiunge inoltre che, “mentre arrivano ulteriori aiuti salvavita a Gaza, gli Stati Uniti continueranno a lavorare senza sosta per stabilire un cessate il fuoco immediato e duraturo per almeno sei settimane come parte di un accordo che preveda il rilascio degli ostaggi. E continueremo a costruire per un futuro a lungo termine di stabilità, sicurezza e pace. Ciò include una soluzione a due Stati per garantire che palestinesi e israeliani condividano uguali misure di libertà, dignità, sicurezza e prosperità. Questa è l’unica strada verso una pace duratura”.

“Islamofobia non ha posto negli Stati Uniti”

“Qui in patria abbiamo assistito a una spaventosa recrudescenza dell’odio e della violenza nei confronti dei musulmani americani. L’islamofobia non trova assolutamente posto negli Stati Uniti, un Paese fondato sulla libertà di culto e costruito sul contributo degli immigrati, compresi gli immigrati musulmani. La mia amministrazione sta sviluppando la prima strategia nazionale in assoluto per contrastare l’islamofobia e le forme correlate di pregiudizi e discriminazione, per affrontare l’odio contro le comunità musulmane, sikh, dell’Asia meridionale e degli arabi americani, ovunque si manifesti. Nessuno dovrebbe mai temere di essere preso di mira a scuola, al lavoro, per strada o nella propria comunità a causa del proprio background o delle proprie convinzioni”, sottolinea il capo della Casa Bianca.”Ai musulmani di tutto il nostro Paese, sappiate che siete membri profondamente apprezzati della nostra famiglia americana. Per coloro che sono in lutto in questo periodo di guerra, vi ascolto, vi vedo e prego che possiate trovare conforto nella vostra fede, famiglia e comunità. E a tutti coloro che stasera segnano l’inizio del Ramadan, auguro un mese sicuro, sano e benedetto. Kareem Ramadan”, conclude il presidente nel suo messaggio.

