In fiamme un'area di 1000 metri quadrati

Un grosso incendio è scoppiato vicino all’aeroporto internazionale ‘Pulkovo’ di San Pietroburgo, in Russia. Lo scalo ha comunicato di aver introdotto delle restrizioni temporanee alle sue attività per garantire la sicurezza di passeggeri e lavoratori. Rbc-Ukraine ha fatto sapere che il rogo sarebbe scoppiato in un hangar della zona industriale, sull’autostrada Volkhon, inghiottendo un’area di ben mille metri quadrati. Due persone sono rimaste ferite e sono ora ricoverate. L’Agenzia federale russa per il trasporto aereo poi ha comunicato che l’aeroporto ha ripreso a funzionare normalmente e che tre voli sono stati dirottati verso altri scali. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

