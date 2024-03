Erano vestite da Hadji Farouz, un personaggio folcloristico del capodanno persiano

Due giovani donne sono state arrestate a Teheran dopo la pubblicazione di un video in cui ballavano per festeggiare l’arrivo del capodanno persiano, come riportato dai media iraniani. La clip delle due donne che ballano vicino a piazza Tajrish, un popolare luogo di ritrovo per i giovani nel nord della capitale iraniana, è diventata virale sui social media.

“Il procuratore di Teheran ha ordinato l’arresto di due donne che hanno infranto le norme sociali ballando a Tajrish”, ha riferito l’agenzia di stampa Tasnim. Le due donne erano vestite da Haji Firouz, un personaggio folcloristico vestito di rosso le cui danze e canti annunciano l’arrivo del Nowruz, il capodanno persiano che inizierà il 20 marzo.

