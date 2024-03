Il movimento femminista manifesta in difesa dell'aborto

Migliaia di donne hanno marciato verso il Congresso Nazionale, nella Giornata Internazionale della Donna, per protestare contro il presidente argentino di estrema destra Javier Milei, che ha apertamente rifiutato le politiche antidiscriminatorie. Il combattivo movimento femminista ha indetto marce nella capitale Buenos Aire e in tutto il Paese per respingere i tentativi di Milei di abrogare la legge sull’interruzione volontaria di gravidanza, per ripudiare la violenza sessista e contro il peggioramento della situazione economica delle donne a causa delle misure del nuovo esecutivo.

