Joe Biden e Donald Trump 'sbancano', il tycoon stravince ma deve cedere ad Haley il Vermont

Joe Biden e Donald Trump ‘sbancano’ il Super Tuesday delle primarie in vista delle elezioni americane. Biden perde il caucus solo nei territori della Samoa, Trump deve cedere il Vermont a Nikki Haley ma vince anche in altri territori tradizionalmente più moderati, come il Maine. Tra supporter, discorsi pubblici e festeggiamenti, ecco il ‘supermartedì’ attraverso le sue immagini più iconiche.

