Continua intanto ad aumentare il bilancio delle vittime palestinesi

Non si placano gli attacchi aerei di Israele sulla Striscia di Gaza. I colloqui tra lo Stato ebraico, Hamas e i mediatori internazionali non hanno portato ancora a dei risultati. Intanto manca sempre meno all’inizio del mese sacro musulmano del Ramadan, previsto per domenica 10 marzo. Stati Uniti, Qatar ed Egitto auspicavano un cessate il fuoco entro questa data ma l’assenza di un’intesa sembra aver vanificato i buoni propositi. Continua ad aumentare il bilancio delle vittime palestinesi: secondo i funzionari sanitari di Gaza più di 30mila civili sono stati uccisi dall’inizio del conflitto mentre sono oltre 70mila i feriti.

