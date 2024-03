L'iniziativa della Generalitat per tutte le donne indipendente dal loro status economico

Una donna ritira in farmacia una coppetta mestruale gratuita nell’ambito dell’iniziativa ‘Le mie mestruazioni, le mie regole’ della Generalitat della Catalogna: a partire dal 4 marzo, coppette mestruali, mutande riutilizzabili e assorbenti igienici riutilizzabili sono gratuiti per tutte le donne residenti in Catalogna indipendentemente dal loro status economico. Nel primo giorno, anche problemi di saturazione del sistema e lunghe attese per ottenere il codice QR che dà diritto a ottenere i prodotti mestruali.

