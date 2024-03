Sono 16 gli Stati al voto, a cui si aggiungono le Samoa americane

Inizia ufficialmente il Super Tuesday delle primarie Usa con 16 Stati al voto più le Samoa americane. Primi a votare gli elettori di Morrisville, in North Carolina gli elettori si sono recati presto alle urne. Sia il presidente democratico Joe Biden sia il favorito tra i repubblicani Donald Trump sperano di accumulare una serie di nette vittorie per archiviare il discorso primarie e concentrarsi sulla prevista rivincita delle elezioni generali. La sfidante repubblicana Nikki Haley, però, non vuole ancora alzare bandiera bianca e arrendersi al successo del tycoon.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata