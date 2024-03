Tel Aviv accusa l'Unrwa di aver impiegato "450 terroristi" tra il suo personale a Gaza

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 151. Un funzionario politico dei fondamentalisti, Basim Naim, afferma che l’organizzazione islamista non può fornire allo Stato ebraico una lista degli ostaggi ancora in vita perché non sa quanti siano e dove si trovino. Israele accusa l’Unrwa di aver impiegato “450 terroristi” tra il suo personale a Gaza.

11:00 Tajani: “Sgomento per strage Gaza, Israele accerti responsabilità”

“Abbiamo appreso con sgomento della strage di giovedì scorso a Gaza, un massacro di civili inermi che ha complicato negoziati“. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, referendo alla Camera. “Nessuno può cancellare i fatti del 7 ottobre – ha proseguito – è stata una spietata caccia all’ebreo scatenata da Hamas a provocare il conflitto ma sono troppe le vittime palestinesi che non hanno nulla a che fare con i terroristi. La strage del pane impone di intensificare gli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco. Ho chiesto a Israele di accertare con rigore la dinamica dei fatti e le responsabilità”.

10:40 Autorità Gaza, 30.631 palestinesi morti da inizio guerra

Continua a salire il numero delle vittime nella Striscia di Gaza a seguito degli attacchi israeliani. Secondo il locale ministero della Sanità, dall’inizio della guerra, sono morti 30.631, mentre altri 72.043 sono rimasti feriti. Nell’ultimo giorno di attacchi israeliani, spiega il dicastero, sono morte 97 persone e altre 123 sono rimaste ferite.

10:25 Gantz: “A Gaza serve un’amministrazione internazionale”

Durante i suoi incontri negli Stati Uniti il membro del gabinetto di guerra israeliano Benny Gantz “ha insistito sull’importanza di agire oggi per istituire un’amministrazione internazionale” nella Striscia di Gaza “in cooperazione con i Paesi della regione e come parte della promozione dei processi di normalizzazione”. Lo riporta il National unity party dello stesso Gantz, dando conto degli incontri con la vicepresidente americana, Kamala Harris, con il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan e con altri funzionari statunitensi. Gantz ha anche sottolineato l’importanza di eliminare la minaccia rappresentata da Hamas e di trovare una soluzione per la distribuzione degli aiuti umanitari nell’enclave palestinese.

09:40 Distrutto mega tunnel di Hamas a Gaza

Le forze israeliane di difesa (Idf) hanno annunciato di aver distrutto e sigillato il più grande tunnel mai realizzato da Hamas nella Striscia di Gaza. Lo riporta The Times of Israel. Nelle ultime settimane l’Idf aveva lavorato per completare le indagini sul tunnel per poi procedere alla demolizione. Parti dell’enorme galleria sono state fatte saltare in aria dagli ingegneri militari mentre si procedeva a colare cemento nei rimanenti passaggi sotterranei. Il tunnel raggiungeva i 50 metri di profondità e in alcune zone sembrava abbastanza largo da consentire il passaggio di veicoli. Non raggiungeva il territorio israeliano ma secondo i funzionari israeliani era stato realizzato per finalità offensive. Uno dei pozzi è stato trovato a soli 400 metri dal valico di Erez, che fino all’attacco di Hamas del 7 ottobre facilitava il movimento dei civili palestinesi in Israele per lavoro e cure mediche.

09:15 Avanti operazione a Khan Younis, evacuati i civili

La 98esima divisione delle forze israeliane di difesa (Idf) continuano a operare nel complesso residenziale di Hamad Town a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, dove sono stati catturati numerosi miliziani. Lo riporta The Times of Israel citando l’Idf. La Brigata Commando della divisione ha fatto irruzione nei siti di Hamas del quartiere, sequestrando – prosegue l’Idf – una grande quantità di armi. Le truppe israeliane, continua il rapporto, hanno facilitato l’evacuazione dei civili dall’area. Nel corso dell’operazione sono stati arrestati numerosi miliziani di Hamas e della Jihad islamica palestinese che stavano cercando di fuggire assieme ai civili.

08:50 Katz contro Guterres: “Sta cercando di coprire Hamas”

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, “sta lavorando per riscrivere il serio rapporto da lui stesso commissionato sui crimini sessuali di Hamas, cerca di escludere le responsabilità di Hamas e non sta ordinando un’immediata riunione del Consiglio di sicurezza per discutere il rapporto e dichiarare Hamas un’organizzazione terroristica – con tutte le sanzioni richieste – e chiedere il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi”. Lo scrive su X il ministro israeliano degli Esteri, Israel Katz, spiegando la decisione di richiamare per consultazioni l’ambasciatore dello Stato ebraico alle Nazioni Unite. Israele, aggiunge Katz, non permetterà a Guterres “e ai suoi amici di negare il rapporto”. Il segretario generale viene poi accusato aver “abbassato il livello dell’organizzazione, ignorando i terribili crimini contro l’umanità commessi contro ebrei e israeliani mentre è costantemente impegnato in tentativi per screditare Israele e il suo diritto all’autodifesa”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata