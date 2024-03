Le forze del Comando centrale degli Stati Uniti hanno abbattuto due razzi. Non risulterebbero feriti

Un missile balistico antinave Houthi ha colpito la nave Msc Sky II, portacontainer battente bandiera liberiana di proprietà svizzera, nel Mar Rosso meridionale. Lo riferisce il Centcom, Comando centrale degli Stati Uniti. Sono due i missili balistici lanciati nel Golfo di Aden, uno dei quali ha colpito la nave provocando danni. Non risulterebbero feriti. La nave, riferisce sempre il Centcom, non ha chiesto assistenza e ha proseguito la sua rotta.

Centcom: “Abbattuti due missili antinave”

Le forze del Centcom, Comando centrale degli Stati Uniti, hanno condotto attacchi di “autodifesa” contro due missili antinave Houthi che “rappresentavano una minaccia imminente per le navi mercantili e della Marina americana” nel Mar Rosso.”Queste azioni – sottolinea il Centcom – sono intraprese per proteggere la libertà di navigazione e rendere le acque internazionali più sicure per le navi mercantili e della Marina statunitense”.

Crosetto: “Attacco Houthi a navi Paesi estranei a conflitto”

“I ribelli yemeniti Houthi hanno attaccato la nave portacontainer Sky II, battente bandiera liberiana e di proprietà svizzera, diretta verso Gibuti. Non mi risulta che né la Svizzera, né la Liberia né Gibuti abbiano mai partecipato in alcun modo al conflitto in atto a Gaza”. Lo scrive su X il ministro della Difesa Guido Crosetto.

