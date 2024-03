Le dichiarazioni di Maria Zakharova dopo la diffusione dei video in cui ufficiali tedeschi discutono dell'utilizzo dei missili Taurus da parte di Kiev

“Come ora sappiamo, la Germania non è stata completamente de-nazificata, e questo sta diventando sempre più evidente in questi giorni. Se questo processo non viene fermato dal popolo tedesco, porterà a conseguenze terribili prima di tutto per la Germania stessa”. Così la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Mosca ha convocato l’ambasciatore tedesco presso il ministero degli Esteri russo lunedì, alcuni giorni dopo che i media statali russi hanno pubblicato una registrazione audio che mostrava ufficiali dell’esercito tedesco discutere di come i missili da crociera a lungo raggio Taurus potrebbero essere utilizzati da Kiev contro le forze russe.

