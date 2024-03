Lo riferisce Politico, citando un documento interno. L'Europa perderà presto circa il 5% delle sue importazioni totali

L’Unione europea rischia un aumento dei prezzi dell’energia quest’inverno, dopo la scadenza dell’accordo di transito quinquennale per il Gas che dalla Russia arriva in Europa passando per l’Ucraina. Lo riferisce Politico, citando un documento interno dal quale proviene l’avvertimento di alcuni funzionari della Commissione europea.

L’accordo tra Mosca e Kiev, siglato nel 2019, scadrà il 31 dicembre e l’Ucraina non cercherà di rinnovare il patto, e la commissaria Ue all’Energia Kadri Simson ha concordato, sostenendo che l’esecutivo dell’Ue non ha “alcun interesse” a spingere per il rinnovo dell’accordo. Ciò significa che l’Ue perderà presto circa il 5% delle sue importazioni totali di Gas, soprattutto verso l’Europa centrale e sudorientale, stando al documento della Commissione. Se a questa perdita si aggiunge una prolungata ondata di freddo, il documento aggiunge che si potrebbe creare uno scenario “peggiore” per i Paesi che fanno affidamento sui transiti di Gas attraverso l’Ucraina.

