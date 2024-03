Festeggiamenti in tutto il Paese con gli attivisti per i diritti della donna che attendevano l'approvazione della misura promessa dal presidente francese

Con 780 voti favorevoli e solo 72 contrari, il Parlamento francese ha approvato il disegno di legge che sancisce l’inserimento del diritto di aborto nella Costituzione del Paese transalpino. Entrambi i rami del Parlamento, l’Assemblea Nazionale e il Senato, hanno già adottato un disegno di legge che modifica l’articolo 34 della Costituzione francese per garantire il diritto della donna a interrompere volontariamente la gravidanza. Festeggiamenti in tutto il Paese con gli attivisti per i diritti della donna che attendevano l’approvazione della misura promessa dal presidente francese, Emmanuel Macron, come risposta alla revoca del diritto di aborto decisa dai giudici di alcuni Stati Usa.

Macron: “Messaggio universale”

“Orgoglio francese, messaggio universale”. Così il presidente francese, Emmanuel Macron, ha commentato su X l’inserimento del diritto di Aborto nella Costituzione transalpina. “Celebriamo insieme l’ingresso di una nuova libertà garantita nella Costituzione con la prima cerimonia di sigillatura della nostra storia aperta al pubblico. Ci vediamo l’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna”, ha affermato Macron.

Fierté française, message universel. Célébrons ensemble l’entrée d’une nouvelle liberté garantie dans la Constitution par la première cérémonie de scellement de notre histoire ouverte au public. Rendez-vous ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes. pic.twitter.com/dcwniEPei4 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 4, 2024

