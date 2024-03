Ha detto che arriveranno aiuti umanitari a Gaza, ma ha usato il termine 'Ucraina'

Nuova gaffe del presidente americano Joe Biden, dopo l’incontro nello studio Ovale con la premier italiana Meloni. Mentre parlava dei conflitti internazionali ha dichiarato che gli Stati Uniti inizieranno a far arrivare aiuti umanitari per via aerea a Gaza ma confonde Gaza con l’Ucraina. “La perdita di vite umane è straziante”, ha detto Biden. “Dobbiamo fare di più. E gli Stati Uniti faranno di più. Nei prossimi giorni, ci uniremo ai nostri amici in Giordania e ad altri da venerdì, con lanci aerei di cibo e rifornimenti supplementari e cercheremo di continuare ad aprire altre vie di accesso all’Ucraina, compresa la possibilità di un corridoio marittimo per consegnare grandi quantità di assistenza umanitaria”, ha spiegato.

