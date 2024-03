La Guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, è stato uno dei primi a votare

Urne aperte in Iran per le prime elezioni legislative dopo le proteste di massa del 2022 contro le leggi sull’hijab obbligatorio dopo la morte di Mahsa Amini, mentre ci si interroga su quante persone si presenteranno alle urne. Circa 15.000 candidati sono in lizza per un seggio nel Parlamento composto da 290 membri, formalmente noto come Assemblea consultiva islamica. Il mandato dura quattro anni e cinque seggi sono riservati alle minoranze religiose iraniane.

La Guida suprema dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei, 84 anni, ha espresso uno dei primi voti in un’elezione che vedrà anche l’elezione dei nuovi 88 membri nell’Assemblea degli esperti del Paese. Il gruppo di religiosi, con un mandato di otto anni, ha il mandato di selezionare una nuova Guida sapremo in caso di dimissioni o morte di Khamenei.

