Utilizzato un elicottero dotato di termocamera

Ritrovata a Hillsborough, in Florida, una bambina di cinque anni che lunedì sera si era allontanata nel bosco. L’ufficio dello sceriffo della contea ha utilizzato un elicottero dotato di termocamera per cercare la piccola che era uscita di casa a piedi e aveva raggiunto un’area boschiva e paludosa. L’ufficio dello sceriffo ha condiviso il video in cui si vede la gioia della bambina quando viene ritrovata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata