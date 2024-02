Le dichiarazioni di Avi Hyman, portavoce dell'ufficio del premier dello Stato ebraico

Oltre 100 civili palestinesi sono morti mentre stavano circondando e prendendo d’assalto i camion degli aiuti umanitari a Gaza City. Alcuni testimoni affermano che l’esercito israeliano ha sparato sulla folla e Hamas minaccia di sospendere i negoziati. “Secondo quanto mi risulta, i veicoli per gli aiuti umanitari sono entrati nella Striscia di Gaza e sono stati travolti da persone che hanno tentato di saccheggiare, di prendere gli aiuti da quei camion”, ha detto Avi Hyman, portavoce dell’ufficio del primo ministro israeliano.

“E a un certo punto, potete sicuramente vederlo in alcuni dei video che l’Idf ha distribuito, i camion sono stati travolti e le persone alla guida dei camion, che erano autisti civili gazani, si sono lanciati sulla folla, uccidendo, a quanto mi risulta, decine di persone. Non ho informazioni più specifiche in merito. La situazione si sta evolvendo. È ovviamente una tragedia, ma non siamo ancora sicuri dei dettagli”, ha aggiunto Hyman.

