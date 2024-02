Il voto è stato unanime da parte di tutti gli 11 membri del Board of Supervisors della città californiana

I membri del Board of Supervisors di San Francisco si sono scusati formalmente con gli afroamericani e i loro discendenti per il ruolo svolto dalla città nel perpetuare la discriminazione razziale, affermando che queste scuse formali sono solo l’inizio del risarcimento per i residenti neri della località californiana. Il voto è stato unanime da parte di tutti gli 11 membri del Consiglio. San Francisco si unisce così a Boston all’elenco delle città che hanno deciso di presentare le proprie scuse alla comunità afroamericana.

“Con questa storica risoluzione ci scusiamo, a nome di San Francisco, con la comunità afroamericana e i suoi discendenti per decenni di discriminazioni sistemiche e strutturali, atti di violenza e atrocità. Ci impegniamo a rimediare alle politiche e ai misfatti del passato. Abbiamo ancora molto lavoro da fare, ma queste scuse sono certamente un passo importante”, ha affermato Shamann Walton, Supervisor della città californiana.

