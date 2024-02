Biden afferma che Israele "è pronto a fermare guerra durante il Ramadan", ma arriva la smentita

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 145. Il partito armato libanese Hezbollah ha affermato di esser pronto a cessare il fuoco dal sud del Libano verso postazioni militari israeliane in caso di accordo di tregua tra Hamas e lo Stato ebraico. Intanto, la bozza di proposta inviata dallo Stato ebraico ai fondamentalisti prevede una tregua di 40 giorni e lo scambio di prigionieri e ostaggi in rapporto di 10 a uno. Hamas dovrebbe liberare circa 40 persone tra donne, under 19 e over 50 e malati, in cambio di circa 400 detenuti palestinesi. Gli Usa inviano 53 milioni di dollari in aiuti a Gaza e Cisgiordania.

Forze israeliane arrestano 19 palestinesi vicino a Hebron

Le forze israeliane hanno arrestato altri 19 palestinesi nei pressi di Hebron in Cisgiordania. Lo riporta Al Jazeera. Durante la notte l’Idf ha compiuto raid in tutta la Cisgiordania nel campo di Balata e nelle città di Jenin, Birzeit e Azzun. Almeno sette palestinesi sono stati arrestati anche nel governatorato di Betlemme.

Fatah e Hamas si vedranno a Mosca per futuro Gaza

Rappresentanti di Hamas e di Fatah dovrebbero incontrarsi domani a Mosca per discutere di un governo palestinese unitario e della ricostruzione di Gaza. Lo riporta il quotidiano israeliano Haaretz che cita l’agenzia di stampa russa Ria Novosti.

Sirene di allarme nel nord di Israele

Le sirene di allarme suonano in diverse comunità israeliane vicino al confine settentrionale con il Libano, avvertendo del lancio di razzi in arrivo. Lo rende noto il Times of Israel. Il capo di stato maggiore delle forze di difesa israeliane, il tenente generale Herzi Halevi, ha avvertito ieri che Hezbollah “pagherà un prezzo molto alto” per i suoi continui attacchi al nord di Israele.

I razzi lanciati da Hezbollah verso Israele sono stati una decina. Uno ha colpito la città di Kiryat Shmona, provocando danni a un edificio ma nessun ferito.

Due soldati israeliani morti a Gaza, totale vittime sale a 242

Le forze di difesa israeliane hanno annunciato che due ufficiali sono stati uccisi combattendo ieri nel nord di Gaza, portando a 242 il bilancio dei morti nell’offensiva contro Hamas. Si tratta del 25enne Iftah Shahar, 25 anni, comandante di compagnia del battaglione Tzabar della brigata Givati e del 24enne Itai Seif. L’Idf ha affermato che altri sette soldati del battaglione Tzabar sono rimasti gravemente feriti nello stesso incidente a seguito dell’esplosione di un ordigno in un edificio nel quartiere Zeitoun di Gaza City.

Operazione militare esercito israeliano a Jenin, scontri

Scontri si sono verificati nella notte nel campo profughi di Jenin in Cisgiordania. Lo riporta il canale televisivo libanese Al Mayadeen citando fonti palestinesi. L’esercito israeliano – secondo quanto viene spiegato – avrebbe preso d’assalto il campo con i bulldozer mentre un gran numero di droni sorvola l’area.

Delegazione italiana al valico di Rafah

Mercoledì 28 Febbraio alle ore 14.30 presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati in via della Missione 4 a Roma si terrà la conferenza stampa, promossa dall’Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale (AOI), Amnesty International Italia, ARCI e Assopace Palestina di presentazione della delegazione italiana in partenza dal 3 al 6 Marzo per il valico di Rafah. Al convoglio umanitario parteciperanno, oltre agli operatori e alle operatrici delle organizzazioni della società civile, anche 16 parlamentari, 13 giornaliste e giornalisti, accademici ed esperte di diritto internazionale.Alla conferenza stampa verranno presentati obiettivi umanitari, finalità politiche e programma della missione.Interventi di Alfio Nicotra – AOI, Tina Marinari – Amnesty International Italia, Filippo Miraglia – ARCI, Luisa Morgantini – Former Vice President Eu parliament – Assopace Palestina, Raji Sourani – Fondatore e direttore di PCHR di Gaza, Laura Boldrini – Partito Democratico, Stefani Ascari – Movimento 5 Stelle, Angelo Bonelli – Alleanza Verdi e Sinistra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata