Il presidente Usa spera che entro la prossima settimana ci sia un cessate il fuoco: "Siamo vicini, non abbiamo ancora finito"

Israele potrebbe consentire ai palestinesi di ritornare nel Nord della Striscia di Gaza. Lo ha fatto sapere Al Jazeera pubblicando nuovi dettagli sugli accordi raggiunti a Parigi dai vertici del Mossad e dello Shin Bet nei loro incontri con il primo ministro del Qatar e il capo dei servizi segreti egiziani. L’incontro, come riferisce il quotidiano israeliano Haaretz, è stato convocato per discutere un altro accordo di tregua tra lo Stato ebraico e Hamas. Intanto il presidente americano Joe Biden spera che entro la prossima settimana ci possa essere un cessate il fuoco: “Siamo vicini, non abbiamo ancora finito”, ha commentato il capo della Casa Bianca che poi ha aggiunto: “Il Ramadan si avvicina e c’è stato un accordo da parte degli israeliani che non si sarebbero impegnati in attività anche durante il Ramadan, per darci il tempo di liberare tutti gli ostaggi”.

07:46 Razzi dal Libano nel Nord di Israele

Numerosi razzi sono stati lanciati, all’alba di stamani, dal Libano verso il Nord di Israele. Lo riferiscono le forse di difesa israeliane, Idf. Al momento non si registrano feriti né vittime. In precedenza, le sirene anti-aeree erano risuonate nel nord di Israele nelle comunità di Kfar Hoshen e Dovev.

06:40 Biden: “Israele pronto a fermare guerra durante Ramadan”

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto che Israele sarebbe disposto a fermare la sua guerra contro Hamas a Gaza durante il prossimo mese di digiuno musulmano del Ramadan se verrà raggiunto un accordo per liberare alcuni degli ostaggi tenuti dai militanti.Se nei prossimi giorni si raggiungesse un accordo, questa tempistica includerebbe anche il Ramadan, che inizierà intorno al 10 marzo.I commenti di Biden in un’intervista registrata lunedì per “Late Night With Seth Meyers” della Nbc sono stati i più dettagliati finora su una possibile sospensione dei combattimenti durante il mese di Ramadan.”Il Ramadan si avvicina e c’è stato un accordo da parte degli israeliani che non si sarebbero impegnati in attività anche durante il Ramadan, per darci il tempo di liberare tutti gli ostaggi”, ha detto Biden.

06:24 Israele consentirà ritorno sfollati palestinesi in Nord Gaza

Al Jazeera ha pubblicato nuovi dettagli sugli accordi raggiunti a Parigi dai vertici del Mossad e dello Shin Bet nei loro incontri con il primo ministro del Qatar e il capo dei servizi segreti egiziani. L’incontro, come riferisce Haaretz, è stato convocato per discutere un altro accordo di tregua tra Israele e Hamas.Secondo il rapporto, che cita fonti coinvolte nei colloqui, Israele ha acconsentito al graduale ritorno dei palestinesi dal nord di Gaza – ad eccezione dei giovani che sono “in età di reclutamento”.Il rapporto aggiunge che Israele accetta di liberare 400 prigionieri palestinesi che scontano condanne per crimini legati al terrorismo, in cambio di 40 donne e anziani in ostaggio. Inoltre, secondo quanto riferito, Israele ha concordato di sospendere i suoi voli sulla Striscia di Gaza, compresi i voli di raccolta di informazioni, per otto ore al giorno.

06:03 Biden: “Spero in un cessate il fuoco entro lunedì”

Il presidente Joe Biden ha detto lunedì che spera che un cessate il fuoco tra Israele e Hamas possa entrare in vigore all’inizio della prossima settimana, in modo da mettere in pausa le ostilità e consentire il rilascio degli ostaggi rimanenti.Alla domanda su quando pensava che potesse iniziare un cessate il fuoco, Biden ha detto: “Spero entro l’inizio del fine settimana. Alla fine del fine settimana. Il mio consigliere per la sicurezza nazionale mi dice che siamo vicini. Siamo vicini. Noi non abbiamo ancora finito. La mia speranza è che entro lunedì prossimo avremo un cessate il fuoco”.Biden ha commentato a New York dopo aver registrato un’apparizione nel programma della Nbc “Late Night With Seth Meyers”.

