La vedova dell'oppositore è stata accolta con un'ovazione al Parlamento europeo a Strasburgo

Ovazione per Yulia Navalnaya, vedova di Alexei Navalny, al Parlamento europeo a Strasburgo. La vedova dell’oppositore è stata accolta nell’emiciclo da un lungo applauso. Al termine del suo intervento, interrotto da momenti di commozione, gli eurodeputati si sono alzati e l’hanno omaggiata con una standing ovation.

“Da un lato, l’omicidio pubblico ha dimostrato ancora una volta a tutti che Putin è capace di tutto e che non si può negoziare con lui. Ma d’altra parte, posso anche vedere quanto siano tutti scioccati. Molte persone hanno la sensazione che Putin non possa essere sconfitto affatto. E in questa disperazione ora mi chiedono: come posso aiutarti?” ha detto Yulia Navalnaya, vedova di Alexei Navalny, intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo.

“Sabato scorso sono trascorsi due anni da quando Putin ha iniziato una guerra su vasta scala contro l’Ucraina. Una guerra brutale e subdola. Il mondo intero è corso in aiuto dell’Ucraina. Ma sono passati due anni, c’è molta stanchezza, molto sangue, molta delusione, e Putin non è andato da nessuna parte – ha rimarcato -. Tutto è già stato utilizzato: armi, denaro, sanzioni… Niente funziona. E il peggio è successo: tutti si sono abituati alla guerra. Qua e là la gente cominciava a dire: “Beh, con lui bisognerà comunque mettersi d’accordo. E poi Putin ha ucciso mio marito, Alexei Navalny. Su suo ordine, Alexei fu torturato per tre anni: fu fatto morire di fame in una minuscola cella di pietra, tagliato fuori dal mondo esterno e gli furono negate visite, telefonate e persino lettere. E poi lo hanno ucciso. Anche dopo hanno offeso il suo corpo e offeso sua madre”.

“Se vuoi davvero sconfiggere Putin, devi diventare un innovatore. E devi smetterla di essere noioso. Non si può danneggiare Putin con un’altra risoluzione o con un’altra serie di sanzioni che non siano diverse dalle precedenti. Non puoi sconfiggerlo pensando che sia un uomo di principi che ha una morale e delle regole. Non è così, e Alexei lo ha capito molto tempo fa. Non hai a che fare con un politico ma con un maledetto mafioso” le parole di Yulia Navalnaya, vedova di Alexei Navalny, intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo.

“Putin è il leader di una banda criminale organizzata. Ciò include avvelenatori e assassini, ma sono tutti solo burattini. La cosa più importante sono le persone vicine a Putin, i suoi amici, collaboratori e custodi del denaro della mafia”, ha rimarcato. “Voi e tutti noi dobbiamo combattere questa banda criminale. E l’innovazione politica qui sta nell’applicare i metodi di lotta alla criminalità organizzata, non alla competizione politica. Non note diplomatiche, ma indagini sulle macchinazioni finanziarie. Non dichiarazioni di preoccupazione, ma una ricerca di mafiosi nei vostri paesi, di avvocati e finanzieri discreti che aiutano Putin e i suoi amici a nascondere i soldi”, ha esortato.

“Avrete le elezioni all’inizio di giugno. Molti di voi faranno campagna elettorale, incontrando gli elettori, rilasciando interviste, girando spot pubblicitari. Ora immaginate che tutto ciò sia impossibile. Nessuna stazione televisiva vi farà un’intervista. Nessun denaro al mondo può aiutarvi con uno spot pubblicitario. Tutti gli elettori presenti alle riunioni verranno arrestati insieme al candidato. Benvenuti nella Russia di Putin. Eppure Alexei Navalny è riuscito a diventare il politico più famoso del paese. È stato in grado di ispirare milioni di persone con le sue idee. Come ha fatto? Fantasticava e sperimentava sempre – ha raccontato -. Non ti è permesso andare in TV? Impariamo come realizzare video su YouTube in modo che tutto il paese possa guardarli. Non ti è permesso votare? Puoi elaborare una strategia di voto tattica per togliere seggi al partito al governo. Anche nel gulag di Putin, Alexei è riuscito a trasmettere idee per progetti che avrebbero gettato nel panico il Cremlino. Era l’opposto di tutto ciò che era noioso”.

Navalnaya: “Milioni di russi contro Putin, vanno aiutati”

“In questa lotta avete alleati affidabili: ci sono decine di milioni di russi che sono contro Putin, contro la guerra, contro il male che porta. Non dovete perseguitarli, al contrario, dovete lavorare con loro e con noi”. Lo ha detto Yulia Navalnaya, vedova di Alexei Navalny, intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo.

Yulia: “Farò del mio meglio per il sogno della Russia futura”

“Putin deve rispondere di ciò che ha fatto al mio Paese. Putin deve rispondere di ciò che ha fatto a un paese vicino e pacifico. E Putin deve rispondere di tutto ciò che ha fatto ad Alexei. Mio marito non vedrà come sarà la Bella Russia del Futuro, ma noi dobbiamo vederla. E farò del mio meglio per realizzare il suo sogno, che il male cadrà e questo bellissimo futuro arriverà“. Lo ha detto Yulia Navalnaya, vedova di Alexei Navalny, intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo.

