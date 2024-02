Il presidente della Repubblica in visita nell'isola: "L’Italia partecipa con convinzione alla missione ed è orgogliosa di farlo"

Sergio Mattarella è in visita a Cipro. Il presidente della Repubblica prima ha incontrato la presidente del parlamento Annita Demetriou, poi è andato al comando Generale delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace nell’isola, nella buffer zone di Nicosia. Ad accogliere la delegazione italiana il Rappresentante Speciale del Segretario Generale dell’Onu e Capo della forza di peacekeeping a Cipro, Colin Steward. Terminato l’incontro il capo di Stato si recherà al Comitato per le persone scomparse dove visiterà il laboratorio antropologico dell’istituto. In programma c’è anche la visita al vecchio aeroporto di Nicosia, bombardato nel 1974 e da allora rimasto immutato.

“La mia presenza qui è per esprimere apprezzamento per quello che negli ultimi decenni fa questa missione per mantenere la serenità e la pace. All’apprezzamento si aggiunge la riconoscenza per l’obiettivo che viene sempre coltivato, ovvero trovare una soluzione definitiva e positiva che renda possibile la conclusione positiva della missione”, ha detto Mattarella. “L’Italia partecipa con convinzione alla missione ed è orgogliosa di farlo per la pace mantenuta e l’obiettivo di una soluzione positiva che renda possibile ulteriore sviluppo di progresso in questo territorio”, ha aggiunto. Rivolgendosi poi al delegato russo Sergej Illariov, a capo di una missione, il presidente ha detto: “È un compito difficile ma a per quanto difficile c’è sempre una strada possibile da seguire, c’è sempre…la strada si trova grazie per questo ruolo prezioso”.

