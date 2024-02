È ritenuto il boss di una banda di narcotrafficanti marsigliesi

(LaPresse) La Policia Nacional spagnola ha arrestato a Salou, nella provincia nordorientale di Tarragona, uno dei fuggitivi più ricercati di Francia. L’uomo, identificato come Jean-Anthony Blas, è considerato il boss di un clan marsigliese dedito al narcotraffico. In Francia rischia una condanna a 10 anni di carcere. L’operazione è iniziata lo scorso anno in seguito alla sua scomparsa, avvenuta a marzo, dalla Francia. La portavoce della polizia Cristina Morales ha spiegato che Blas ha utilizzato quattro identità distinte per evitare la cattura. È stato arrestato in un bar della città di Salou dopo che la polizia ha scoperto che incontrava regolarmente familiari e amici nella zona di Tarragona.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata