Il leader di Kiev: "Morti 31mila nostri soldati da inizio guerra"

“L’Ucraina perderà questa guerra? Sono sicuro di no. Non abbiamo alternative se non vincere. Se l’Ucraina perde, allora non esisteremo”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in conferenza stampa a Kiev nel secondo anniversario dell’invasione russa. Lo riportano i media ucraini. Tuttavia, ha aggiunto, “l’evoluzione della situazione sul campo di battaglia, soprattutto in termini di vittime, dipende dai partner occidentali e dal loro sostegno“.

Zelensky: “31mila nostri soldati morti da inizio guerra”

Sono 31mila i soldati ucraini morti in due anni di guerra con la Russia, ha poi sottolineato Zelensky, come riporta Rbc Ucraina. Si tratta della prima volta che Zelensky diffonde pubblicamente il numero dei soldati ucraini uccisi. “Non 300mila, non 150mila, come mentono Putin e la sua cerchia ingannevole. Ma ognuna di queste perdite è una grande perdita per noi”, ha aggiunto il leader di Kiev, per il quale nello stesso tempo le perdite totali russe sono di “180mila morti. Non so quanti siano i dispersi, ma so che sono fino a 500mila sommati ai feriti”.

Zelensky: “Auspico vertice di pace in primavera in Svizzera”

“Siamo arrivati al momento del primo vertice Global peace summit. Il primo vertice inaugurale. Spero che si svolga in primavera. Non possiamo perdere l’iniziativa diplomatica. Si svolgerà in Svizzera”, ha aggiunto Zelensky, in conferenza stampa a Kiev nel secondo anniversario dall’inizio della guerra. Lo riporta Rbc Ucraina. Il documento che verrà preparato dopo il vertice, ha spiegato Zelensky, “sarà poi presentato dai negoziatori alla parte russa”. Ma questo, ha avvertito, “non significa che la Russia lo accetterà”.

Zelensky: “Mosca conosceva i piani della controffensiva”

“Le nostre azioni di controffensiva l’anno scorso erano sul tavolo del Cremlino ancor prima che iniziassero le azioni di controffensiva”, ha poi affermato Zelensky. Oggi, ha spiegato, “l’importante è avere un piano. E questo piano esiste. Non potrò dirvi i dettagli di questo piano. Meno persone conoscono i piani dell’esercito ucraino, più veloce sarà la vittoria”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata