La manifestazione nel quartiere Miraflores della capitale peruviana

I membri della comunità ucraina in Perù hanno manifestato nel quartiere Miraflores di Lima in occasione del secondo anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. L’Associazione Ucraino-Peruviana ha allestito un’esposizione estemporanea di fotografie relative alla guerra, tenendo in mano le bandiere dei due paesi: durante la giornata, hanno invitato la comunità internazionale a continuare a sostenere l’Ucraina per porre fine alla guerra. Il Perù, attraverso il Ministero degli Affari Esteri, ha ribadito l’urgente e improrogabile necessità di cessare le ostilità tra Ucraina e Russia per aprire la strada al dialogo che porti a una soluzione diplomatica.

