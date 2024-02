La premier: "Qui si combatte anche per la nostra libertà"

Giorgia Meloni è arrivata in Ucraina in occasione del secondo anniversario dell’inizio della guerra con la Russia. “Noi continuiamo a garantire il nostro sostegno, oggi firmeremo anche le nostre garanzie di sicurezza. Banalmente perché riteniamo che in Ucraina si combatta anche per la nostra libertà”, ha detto la presidente del Consiglio. “E’ un nostro interesse nazionale,quello che è accaduato negli ultimi due anni, con i focolai di crisi che si continuano a moltiplicare è figlio di quell’invasione”, ha aggiunto la premier che, inoltre, presiederà la riunione del G7 in videoconferenza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata