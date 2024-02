La premier all'aeroporto con Zelensky: "Questo è il luogo simbolo del fallimento di Mosca"

Giorgia Meloni è arrivata a Kiev in occasione del secondo anniversario dell’inizio della guerra tra Russia e Ucraina. “Ci sono gesti eroici da parte di pochi uomini che cambiano il corso della storia. Uno di questi è avvenuto qui il 24 febbraio di due anni fa. Qui dove la resistenza eroica del popolo ucraino è iniziata, qui dove il piano di Putin di rovesciare il governo democratico rieletto in pochi giorni e di rimpiazzarlo con un governo fantoccio che avrebbe dovuto rispondere alle sue istruzioni ha ceduto. Questo luogo è il simbolo del fallimento di Mosca, questo luogo è il simbolo dell’orgoglio ucraino”, ha detto la presidente del Consiglio durante la cerimonia di consegna di onorificenze ai difensori dell’aeroporto di Hostomel. “Questa terra è un pezzo della nostra casa e faremo la nostra parte per difenderla”, ha aggiunto la premier che oggi, inoltre, presiederà la riunione del G7 in videoconferenza.

